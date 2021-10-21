Başkan Erdoğan’dan duygulandıran Özdemir Bayraktar anısı: Yarbayım sana verdiğim sözü tutacağım

Angola, Togo ve Nijerya'ya bir dizi temaslarda bulunmak üzere giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu sırasında Özdemir Bayraktar'ın vefat haberini almıştı. Başkan Erdoğan, Afrika ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerle gündeme dair önemli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında merhum Özdemir Bayraktar'ın vefatına da değinen Erdoğan, Bayraktar'ın vatan sevgisi ve Türk savunma sanayiine katkısına değindi. Erdoğan, ayrıca Özdemir Bayraktar'ın şehit Yarbay Melih Gülova ile ilgili duygulandıran bir anısını da paylaştı.

"40 YILLIK AĞABEY- KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR"

Bayraktar'la hukuklarının 40 yıllık bir geçmişe dayandığının altına çizen Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Gerçekten Özdemir Bey için son zamanlarda hep yerli-milli ifadelerini kullanıyoruz. Bütün bunların yanında onunla yaklaşık 40 yıllık ağabey-kardeşliğimiz var, dostluğumuz var. Aynı zamanda Refah Partisi il başkanı olduğum dönemde, o da benim il yönetim kurulumdaydı; böyle bir ilişkimiz de var. Muhterem bir insandı, mütevazı bir insandı, işinin dört dörtlük ehli bir insandı. Evlatlarını da gerek Haluk gerek Selçuk gerek Ahmet olsun, hepsini bu vatan için çok çok iyi yetiştirdi. Sürekli büyüyen, gelişen bir yatırımın içerisinde oldular.