Cumhuriyet Gazetesi’nin skandal manşetine çok sert tepki: Bunun adı gazetecilik değil, gereken yapılmalı

Cumhuriyet Gazetesi, Ensar, TÜGVA ve TÜRGEV gibi öğrenci yetiştiren milli vakıfları açıkça hedef aldı. Gazete skandal bir manşet ile bu kuruluşlara 'Paralel yapı' damgası vurdu. Cumhuriyet'in 'Çamur at izi kalsın' şeklindeki haberine A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ateş püskürdü. Kızıltaş, "Bunun adı gazetecilik değil. Tazminat davaları açılmalı, gereken bütün adımlar atılmalıdır." derken, Tülün, "Kimin ne iddiası var ise hodri meydan! Ne iddiaları var ise gelsin ispat etsinler, dava açsınlar." ifadelerini kullandı.

KIZILTAŞ: FETÖ BU KURULUŞLARI YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞTI

Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş Cumhuriyet'in skandal manşetini şu ifadelerle değerlendirdi:

Öncelikle Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılan benzetme çok şaşırtıcı değil. 'Paralel terör örgütü gibi' sözü ilginç. Bu aklımıza FETÖ'yü getiriyor. İşin tuhaf tarafı şu Ensar, TÜGVA, TÜRGEV kuruluşları, FETÖ'nün kendine hizmet hareketi dediği dönemde en çok düşmanlık ettiği, hedef aldığı, yok etmeye çalıştığı kuruluşlar, vakıflardı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber!

"CUMHURİYET, FETÖ İLE KOL KOLA GİRMİŞ, 'NASIL KARALARIZ' HESABI YAPIYOR"

Bugün bu kuruluşların ismini öne çıkararak, bunlara 'paralel terör örgütü' gibi bir damga vurmanın arka plasında zannediyorum, Cumhuriyet Gazetesi'nin FETÖ'nün kripto mensupları ile kol kola girdiğini, milletin çocuklarına hizmet eden bu kuruluşları nasıl karalarız hesapları yaptıklarını düşünüyorum.

"MİLLETİMİZİN HER FERDİ BU KURULUŞLARIMIZIN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 'T'Sİ İLE BİLE ALAKASI OLMADIĞINI BİLİR"

DEAŞ ya da benzeri yapıların eline düşmemeleri, bu ülkenin çocukları olmaları için ellerinden geleni yapan kuruluşlardır bunlar. Milletimizin her ferdi bu kuruluşların terör örgütünün 'T'si ile bile alakası olmadığını bilir.

"BU YAPTIKLARI İLE KENDİ TARAFLARINDAKİ 3-5 KİŞİNİN YÜREĞİNİ SOĞUTURLAR AMA..."

'Paralel terör örgütü' lafı ile çamur atmaya çalışıyorlar. Bu yaptıkları kendi taraflarındaki 3-5 kişinin yüreğindeki yağı soğutur, ama eninde sonunda milletimizin 'Ya bu kadar da olmaz, Bu kadar çirkin de yaklaşılmaz' değerlendirmelerine muhatap olurlar.

"BUNUN ADI GAZETECİLİK DEĞİL, GEREKEN BÜTÜN ADIMLAR ATILMALI"

TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar'ın terör örgütü, örgüt olma gibi bir durumu yok. Çocukları ailelerine, ülkelerine faydalı olmalarından başka bir gayretleri ve gayeleri olmadığını herkes bilir. Cumhuriyet 'çamur at izi kalsın' mantığı ile çalışıyor.

Bunun adı gazetecilik değil. Tazminat davaları açılmalı, gereken bütün adımlar atılmalıdır.

YUSUF TÜLÜN: FETÖ'NÜN ORGANİZE ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM:

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise Cumhuriyet'e şu sözlerle ateş püskürdü:

Şer güçler tabirini artık kanıksadık ama ittifaklar öyle genişledi, öyle yayıldı ki, artık bu işi bizzat FETÖ'nün organize ettiğini inanıyorum. İlim Yayma Cemiyeti, ele geçirme hareketlerine, sızma girişimlerine karşı koymuş, asla yanlarında olmamış bir kuruluşumuz.

"HER ŞEYİN HESABINI VERİR HER ŞEYİ HUKUKA UYGUN YAPARIZ"

Gelirler bir yandan hukuka, devlete ayar çekmeye çalışırlar, şimdi bizim üzerimizden ortalığı karıştırmak isterler. İlim Yayma Cemiyeti, 'Kendi işinden başka' hiçbir işle meşgul olmamıştır. Bizler denetlenen kuruluşlarız, her işimizin hesabını verir, hukuka uygun yaparız.

"TAZMİNAT DAHİL NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Bu tür hakaretlerle, iftiralarla karşılaştığımızda hukukçu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Bunu da takip edeceğiz. Tazminat vs. ne gerekiyorsa yapacağız.

Bu ülkenin evlatlarını muassır medeniyetler seviyesine çıkarmak için, kurda kuşa yem etmemek için korumaktan başka bir gayemiz yoktur.

"BUNLAR SUÇ İSE GEREKLİ HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATSINLAR"

Elbette bir kuşun iki kanadı gibi hem dünyamızı hem ahiretini bilen gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir insan Allah'ını peygamberini biliyorsa ondan kötü insan olmaz. Bizim yurtlarımızda kurallar vardır, baştan bu kuralları söyleyerek alırız. Yoksullara sahip çıkarız, köyünden dışarı çıkmamış çok zeki çocukları, yetimleri öncelikle tercih ederiz. Bunu yapmak suç ise gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar.

"KİMİN İDDİASI VAR İSE DAVA AÇSIN HODRİ MEYDAN"

Çamur at izi kalsın işi son zamanlarda çok farklı alanlarda var. Bir suçu atıyorsanız, ispat ile mükellefsiniz. Yasal takip başlatacaksınız. Üzerimize atılan iftiralardan alnımızın akıyla çıktık. Bizim hepimiz tertemiz sayfalarını koruyarak çocukları yetiştiriyoruz. Kimin ne iddiası var ise hodri meydan! Ne iddiaları var ise gelsin ispat etsinler, dava açsınlar. Biz bu yalan, kaypak dünyada dimdik duracak adam gibi adamlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ne hak tanındıysa öğrencilerimize onlara o hakları kullandırmaktan başka hiçbir işin içinde değiliz.