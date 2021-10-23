Video Türkiye Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber!
Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber!

Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber!

23.10.2021 | 12:26

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PKK'lı teröristlere 'Çevreci' diyen, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerle röportaj yapan Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber! Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Cumhuriyet Gazetesi'nin skandal yalan haberini canlı yayında değerlendirdi...

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