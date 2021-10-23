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Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber! 23.10.2021 | 12:26
02:41
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı 23.10.2021 | 09:45
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Hava Durumu 23-10-2021 23.10.2021 | 08:00
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Dünya’nın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA’da | Video 22.10.2021 | 11:32
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Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız 22.10.2021 | 11:01
01:17
01:30
Hava Durumu 22-10-2021 22.10.2021 | 08:00
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 21.10.2021 | 17:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı 21.10.2021 | 10:30
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Hava Durumu 21-10-2021 21.10.2021 | 08:00
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Ankara'da Ali Babacan'a vatandaşlardan tepki 20.10.2021 | 15:57
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İlk AKSUNGUR teslim edildi | Video 20.10.2021 | 13:06
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SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada! 20.10.2021 | 10:17
PKK'lı teröristlere 'Çevreci' diyen, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerle röportaj yapan Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber! Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Cumhuriyet Gazetesi'nin skandal yalan haberini canlı yayında değerlendirdi...