’MOSSAD’ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Casuslar bu yöntemle yakalanmış

Kendi ifadesine göre A. B., Türkiye'ye 2015 yılında geldi ve İstanbul'da ikamet etmeye başladı. Almanya'da yaşayan kardeşinin oradaki Arap vatandaşlara kalacak yer ayarlayan ve oteli bulunan A. Z. isimli kişiden bahsettiğini aktaran A. B., Mossad'la ilk temasına ilişkin şu kritik bilgileri verdi:

"Bu kişinin (A. Z.) İstanbul'da bazı şahıslara ticari amaçlı para gönderdiğini, bu gönderilen paraların elden teslim edilmesi ve havale işlemleri için güvenilir birisini aradığını duydum ve temasa geçip tanıştım."

TESLİM NOKTALARI: MARMARAY VE METROBÜS

Kurye sorumlusu, Mossad'daki bağlantısı olan A. Z.'nin kendisine "Kalabalık ve umuma açık yerlerde teslimat yap" talimatı verdiğini de söyledi.

İlk havale işlemini 2020 Ağustos ayında gerçekleştirdiğini söyleyen A. B., "Gönderilen paraları kimi zaman döviz büroları kimi zaman havale ofislerinden teslim alıyordum. Bu paraları A.Z.'nin söylediği kişilere elden ve havale bürolarından iletilmesini sağlıyordum. Benim ücretimi teslim edeceğim paranın içerisinde gönderirdi. Havale ofisinden teslim aldığım binlerce doları Marmaray durakları veya Metrobüs duraklarında elden teslim ettim" dedi.