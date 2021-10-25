Büyükelçilerin geri adım atması Şirin Payzın’ı rahatsız etti

Osman Kavala'nın serbest kalması çağrısında bulunarak Türk yargısı ve içişlerini hedef alan büyükelçilikler tek tek geri adım açıklamaları yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, istenmeyen adam ilan edilmelerinin talimatını verdiği büyükelçiler, ülkelerinin Twitter hesaplarından, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklaması yaptı.
ŞİRİN PAYZIN RAHATSIZ OLDU
Büyükelçilerin 'Kaval' sözlerinden geri adım atması Gazeteci Şirin Payzın'ı rahatsız etti. Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımda, büyükelçileri sözlerinin arkasında durmamakla eleştirdi, "Madem yaptığının arkasında durmayacaksın cezaevindeki bir mağdur üzerinden ne diye diplomasi oyunu oynarsın.. ABD ve AB ülkeleri Kavala'yı malzeme edip , beceriksiz işlerle iktidarın sorumsuz politikalarına su taşıyorlar.." dedi.
NE OLMUŞTU?
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.
Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.Son dakika! 10 büyükelçiden geri adım! AK Parti'den ilk açıklama: Cumhurbaşkanımız bu duruşu en güçlü şekilde ortaya koydu Son dakika: Büyükelçiliklerden geri adım! Başkan Erdoğan, 'Ya bizi anlayacaklar ya da ülkeyi terk edecekler' demişti...