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Haberler Gündem Haberleri Büyükelçilerin geri adım atması Şirin Payzın’ı rahatsız etti
Giriş Tarihi: 25.10.2021 20:04 Son Güncelleme: 25.10.2021 20:19

Büyükelçilerin geri adım atması Şirin Payzın’ı rahatsız etti

Büyükelçilerin geri adım atması Şirin Payzın’ı rahatsız etti

10 büyükelçinin Türk yargısını hedef alan skandal 'Osman Kavala' açıklamasından geri adım atması Gazeteci Şirin Payzın'ı rahatsız etti. Büyükelçileri yaptıkları açıklamanın arkasında durmamakla suçlayan Şirin Payzın, "Madem yaptığının arkasında durmayacaksın cezaevindeki bir mağdur üzerinden ne diye diplomasi oyunu oynarsın..." ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi.

Osman Kavala'nın serbest kalması çağrısında bulunarak Türk yargısı ve içişlerini hedef alan büyükelçilikler tek tek geri adım açıklamaları yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, istenmeyen adam ilan edilmelerinin talimatını verdiği büyükelçiler, ülkelerinin Twitter hesaplarından, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklaması yaptı.

ŞİRİN PAYZIN RAHATSIZ OLDU

Büyükelçilerin 'Kaval' sözlerinden geri adım atması Gazeteci Şirin Payzın'ı rahatsız etti. Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımda, büyükelçileri sözlerinin arkasında durmamakla eleştirdi, "Madem yaptığının arkasında durmayacaksın cezaevindeki bir mağdur üzerinden ne diye diplomasi oyunu oynarsın.. ABD ve AB ülkeleri Kavala'yı malzeme edip , beceriksiz işlerle iktidarın sorumsuz politikalarına su taşıyorlar.." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.

Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.

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Büyükelçilerin geri adım atması Şirin Payzın’ı rahatsız etti
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