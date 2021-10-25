Büyükelçilerin geri adım atması Şirin Payzın’ı rahatsız etti

Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.

Son dakika! 10 büyükelçiden geri adım! AK Parti'den ilk açıklama: Cumhurbaşkanımız bu duruşu en güçlü şekilde ortaya koydu

Son dakika: Büyükelçiliklerden geri adım! Başkan Erdoğan, 'Ya bizi anlayacaklar ya da ülkeyi terk edecekler' demişti...