Muharrem İnce’den art arda salvolar: Önce Kaftancıoğlu sonra da Kılıçdaroğlu’na yüklendi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da İnegöl İlçe Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Burada konuşan İnce, CHP'ye yüklendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Ben 'Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" sözlerine atıfta bulunan İnce, "Bizim partimizde Mustafa Kemal diyemezsin. Bizim partimizdeki adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz diğerlerinden farklıyız." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: PALAVRA BU

Sözlerinin devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen İnce "Bizde parti içi demokrasi var. Bu demokrasiye alışacağız. Partide demokrasi yapmayanlar, Türkiye'ye demokrasiyi getiremezler. Bir insan düşünün, her gün çocuklarınıza süt içirin diye laf ediyor ama kendi çocuklarına süt getirmiyor. Sen kendi partinin evlatlarına demokrasiyi çok görüyorsun, 85 milyona demokrasi vadediyorsun. Palavra bu." dedi.

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