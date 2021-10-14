CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayının ise Meral Akşener olması gerektiğini söyledi.

İnce'nin bu sözleri bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a soruldu.

Soru karşısında oldukça sinirlenen Özkoç, "Onlara ne... Kime ne... Biz milletimizle ilgili hangi adayı çıkarıyoruz size mi düştü CHP hangi adayı çıkarıyor" dedi.

Muharrem İnce'nin sözleri Engin Özkoç'u kızdırdı: Nifak sokmak için içiniz içinizi yiyor | Video

"NİFAK SOKMAK İÇİN İÇİNİZ İÇİNİZİ YİYOR"

Özkoç, sözlerinin devamında "CHP siyasi hayatı içinde hiç adayını açıklamadığı, aday çıkarmadığı oldu mu? Niye merak ediyorsunuz? Kendinizden mi kuşku duyuyorsunuz. Bu ülkede seçim ilan edildiği zaman CHP öteki gün çıkar adayımız budur der. Nifak sokmak için, Millet İttifakını birbirine düşürmek için içiniz içinizi yiyor biliyoruz." ifadelerini kullandı.