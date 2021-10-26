Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Ermenistan’a net mesaj: Sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade ortaya koyması gerekiyor

Son dakika! Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı hizmete açtı. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev programları kapsamında ortak basın açıklaması yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşknı Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bizim birliğimiz sarsılmaz ve ebedidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünya için önemli bir figürdür. Kardeşim Erdoğan Türkiye'nin içişlerine müdahale etmek isteyenlere verdiği cevap örnektir."

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"4.5 aylık aradan sonra işgalden azat edilen bu güzel bölgede, Fuzili'den sonra Zengilan'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Gerçekten bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerle kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, süratle geliştiğini görmek her baba yiğidin, siyasetçinin karı değildir. Buradan ayrılmış, ayrılmak zorunda bırakılmış kardeşlerim için müjdeyi vermek mümkün olacak. İnanıyorum ki ayrılmak zorunda kaldıkları bu topraklara dönme imkanı bulacaklardır.

Bu yollar bölgede gelişecek çok boyutlu taşımacılığın köşe taşlarını oluşturuyor. Gerek trenler, viyadükler, otoyollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. İlham kardeşimi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye olarak bu çabalarda üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan'a destek olmaya devam edeceğiz.

İlham kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkileri ele aldık. Enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınmasıyla ilgili projelerde mevcut durumu değerlendirme imkanı bulduk. Hepsinden öte Şuşa beyannamesiyle ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk. Azerbaycan bölgenin gerçek kapasitesinin hayata geçirilmesini engelleyeni şanlı zaferiyle sona erdirdi. Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam elverişledir. Yeni duruma uygun hareket edilmesi gerekiyor. Biz bölgede kalıcı barış ve normalleşmeden yanayız.

Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade ortaya koyması gerekiyor. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içerisinde yaşayacak parlak gelecek mümkündür.

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