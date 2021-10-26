Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ortak açıklama | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ortak açıklama | Video

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ortak açıklama | Video

26.10.2021 | 19:44

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den ortak açıklama | Video 18:10
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Son dakika! Programı kapsamında Azerbaycan'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan Azerbaycan'da yapılan yatırımlarla ilgili olarak konuşurken, Ermenistan'a da net bir mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Biz bölgede kalıcı barış ve normalleşmeden yanayız. Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan ile sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade ortaya koyması gerekiyor." dedi.

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