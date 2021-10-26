SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyası için en önemli faktördür | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Birinci Ağalı Köyünde ortak basın toplantısı düzenledi. "Bizim birliğimiz sarsılmaz ve ebedidir" diyen Aliyev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünya için önemli bir figürdür" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...