Son dakika: AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Afrika'da sömürge tarihine imza atmış olanların, bugün eşit ortaklık çerçevesi ile giden Türkiye'yi sorgulaması ibretlik bir durumdur. Yatırımlar yapıyoruz, insanı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika'ya yeni ziyaretleri planlanıyor.

Önemli bir tarihi fırsat penceresi Ermenistan için söz konusudur. Azerbaycan'a karşı olan saldırgan tutuştan vazgeçerse bölgede kurulacak istişare mekanizmasının bir parçası olacaktır. Bunu Azerbaycan ve Türkiye kabul etmiştir.

Böyle bir üslubu kabul edemezdik. Yapılan iç diplomatik misyona uygun bir davranış değildi. Ülkeler arasında birbirlerinin politikasını kritik eden dönemler yoğunlaşabiliyor.

Türkiye bir aday ülkedir AB'nin de eleştirileri var. AB bir yandan eleştiri getiriyor, bir yandan da 23. ve 24. fasılları açmıyor. Fasıl açmak için ön şart olmaz. Bir meseleyi müzakere ederseniz, konuşursunuz ilerleyebiliyorsanız faslı kapatırsınız. Siz fasıl bile açmıyorsunuz. Yaptığınız şey bir değerlendirme, analiz olmuyor. Bu konuları Türkiye'ye karşı negatif koz olarak kullanmış oluyorsunuz. Masaya bile oturmaya yanaşmıyorsunuz, söylediğiniz şeyin ciddiye alınmasını bekliyorsunuz. Bu konuda ciddilerse yapacakları şey 23. ve 24. fasılları hemen açıp masaya oturmaktır.

AB, 18 Mart mutabakatının içinde olan fasılların açılması, üst düzey temaslar, gümrük birliğinin güncellenmesi gibi konuların hiçbirini gündeme almıyor, göç konusunu ele alıyor. Bu AB'nin attığı imzaya sadık kalmamasının göstergesidir. AB kendisini ilgilendirmeyen konularda tarafmış gibi konuşup, Kıbrıs Türkleri'ni görmezden gelen politikasını sürdürüyor. Doğru tavır oturup müzakere etmektir. Fasıl açmaya bile cesaret edemiyorlar. Gümrük birliğinin güncellenmesinin engellenmesi hiçbir mantiki yaklaşıma uymuyor.