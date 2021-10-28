Son dakika: AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin tezkereye 'Hayır' oyu vermesini eleştirdi. CHP'nin yabancı asker maddesinin arkasına sığındığını aktaran Çelik, bu maddenin daha önceki tezkerelerde de olduğunu vurguladı ve CHP'nin buna rağmen evet oyu verdiğini hatırlattı. Çelik, "Başka ilişkiler içinde hayır demeye karar vermişler, bu maddeye sığınıyorlar." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...