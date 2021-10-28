Son dakika: Bakan Akar’dan Suriye’nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası...

Akar, TSK'nın, cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini, bir tarafta eğitim ve tatbikatların diğer tarafta da operasyonel faaliyetin devam ettiğini aktardı.

Etkin, caydırıcı ve saygın bir ordunun önemine işaret eden Akar, "Mehmetçik bugüne kadar kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Böylece TSK, bölgemizde ve dünyada, başta NATO'da olmak üzere saygın ve seçkin yerini korumaktadır ve her geçen gün bu yerini geliştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Irak'ın kuzeyi başta olmak üzere terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Teröristlerin inlerine, mağaralarına, sığınaklarına girildi, girilmeye devam ediliyor. İnleri başlarına yıkıldı, yıkılacak. Mehmetçik arazide görülmemiş başarı ve kahramanlıklarla vazifesini yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede kazanılan başarıda aslan payının şehitler ve kahraman gazilerde olduğunu belirten Akar, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Yapılması gereken ne varsa yaptık, sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz." dedi.