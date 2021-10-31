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Giriş Tarihi: 31.10.2021 12:18

Son dakika: Erdoğan- Biden görüşmesi başladı

SABAH İNTERNET
Son dakika: Erdoğan- Biden görüşmesi başladı

Son dakika haberler... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilecek görüşme dakikalar önce başladı. İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G-20 liderler zirvesinde genel toplantılar dışında ikili görüşmeler de dünya siyaseti açısından önemli başlıkların ele alınacağı buluşmalar nedeniyle yakından takip ediliyor. Türkiye ve ABD arasında ilişkilerin gerilmesine ve bölgedeki müşterek çalışmaların devamlılığı konusunda aksamalara neden olan konuların da ele alınması için de önem arz eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi de uluslarası basının ilgi odağı olmuştu.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşmesi beklenen görüşme dakikalar önce resmen başladı. İki liderin önemli konu başlıklarını değerlendirmesi beklenen zirve uluslararası medya tarafından da yakından takip ediliyor. F-35 konusundaki anlaşmazlık, geçtiğimiz haftaya damga vuran skandal Büyükelçi çıkışı, bölgede ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek ve ikili ilişkilerin değerlendirileceği Erdoğan - Biden görüşmesinden nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor.

SON DAKİKA | ERDOĞAN BIDEN GÖRÜŞMESİ 12.10'DA BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen zirve bugün saat 12.10'da başladı.

ABD DUYURMUŞTU

İki lider arasındaki görüşmenin gerçekleşeceğine ilişkin ilk duyuru ABD tarafından geldi. ABD Başkanı Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın Roma'da Başkan Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan- Biden görüşmesinde F-35 anlaşmazlığı, Büyküelçilerin skandal çıkışı, ABD'nin terörü finanse etmesi ve ikili ilişkiler gibi başlıklar ele alındı.

F-35 ANLAŞMAZLIĞI VE F-16 ALIMI

Görüşmenin kritik maddelerinden olan F-35 anlaşmazlığı konusunda bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.Konuyla ilgili Türkiye'nin tek taraflı olarak program dışına itilmek istenmesinin ardından alternatifleri değerlendirmeye alan Ankara'nın ABD tarafından yoklaması yapılan geri ödemeyi F-16 olarak yapma konusundaki fikirlere ilişkin cevabı masada olacak. Buna bağlı olarka F-16 alımı ve savunma ilişkilerinin Erdoğan-Biden arasındaki konuşmada ön planda olması bekleniyor.

BÜYÜKELÇİLERİN SKANDAL ÇIKIŞI

ABD Büyükelçisinin de içinde olduğu 10 büyükelçinin Osman Kavala davası ekseninde Türk yargısına müdahale girişimi ve Türkiye'nin dik duruşu ile geri adım atılmasına ilişkin konu da iki liderin görüşmesinde masada olacak. Türkiye içişlerine müdahaleye asla tahammül gösterilmeyeceğini bir kez daha liderler düzeyinde yineleyecek.

ABD'NİN TERÖRE SPONSORLUĞU

Yine gerilen ilişkiler nedeniyle uzun süredir kapsamlı değerlendirme yapılamayan Suriye ve ortadağu genelinde ABD'nin terör örgütlerini desteklemesine ilişkin de Türkiye tarafının tavrı bir kez daha Başkan Biden'a iletilecek. Bu konuyla ilgili ABD'nin destekleyip terör örgütü olmadığını iddia ettiği unsurların terör örgütü olduğuna yönelik belgeler daha önce de yetkili makamlara sunulmuştu.

EKONOMİK VE SİYASİ İKİLİ İLİŞKİLER

Türkiye ve ABD arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliği ve ticaret hacminin arttırılmasına yönelik kararlılığın da masada bir kez daha vurgulanması bekleniyor. Bu konuda iki liderin de ekonomik çalışmaların aksamadan ve artarak ilerletilmesi konusundaki kararlılığı biliniyor.

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Son dakika: Erdoğan- Biden görüşmesi başladı
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