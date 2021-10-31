ABD'NİN TERÖRE SPONSORLUĞU

Yine gerilen ilişkiler nedeniyle uzun süredir kapsamlı değerlendirme yapılamayan Suriye ve ortadağu genelinde ABD'nin terör örgütlerini desteklemesine ilişkin de Türkiye tarafının tavrı bir kez daha Başkan Biden'a iletilecek. Bu konuyla ilgili ABD'nin destekleyip terör örgütü olmadığını iddia ettiği unsurların terör örgütü olduğuna yönelik belgeler daha önce de yetkili makamlara sunulmuştu.