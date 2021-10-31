Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşmesi beklenen görüşme dakikalar önce resmen başladı. İki liderin önemli konu başlıklarını değerlendirmesi beklenen zirve uluslararası medya tarafından da yakından takip ediliyor. F-35 konusundaki anlaşmazlık, geçtiğimiz haftaya damga vuran skandal Büyükelçi çıkışı, bölgede ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek ve ikili ilişkilerin değerlendirileceği Erdoğan - Biden görüşmesinden nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor.
SON DAKİKA | ERDOĞAN BIDEN GÖRÜŞMESİ 12.10'DA BAŞLADI
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen zirve bugün saat 12.10'da başladı.
ABD DUYURMUŞTU
İki lider arasındaki görüşmenin gerçekleşeceğine ilişkin ilk duyuru ABD tarafından geldi. ABD Başkanı Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın Roma'da Başkan Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.
GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan- Biden görüşmesinde F-35 anlaşmazlığı, Büyküelçilerin skandal çıkışı, ABD'nin terörü finanse etmesi ve ikili ilişkiler gibi başlıklar ele alındı.
F-35 ANLAŞMAZLIĞI VE F-16 ALIMI
Görüşmenin kritik maddelerinden olan F-35 anlaşmazlığı konusunda bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.Konuyla ilgili Türkiye'nin tek taraflı olarak program dışına itilmek istenmesinin ardından alternatifleri değerlendirmeye alan Ankara'nın ABD tarafından yoklaması yapılan geri ödemeyi F-16 olarak yapma konusundaki fikirlere ilişkin cevabı masada olacak. Buna bağlı olarka F-16 alımı ve savunma ilişkilerinin Erdoğan-Biden arasındaki konuşmada ön planda olması bekleniyor.
BÜYÜKELÇİLERİN SKANDAL ÇIKIŞI
ABD Büyükelçisinin de içinde olduğu 10 büyükelçinin Osman Kavala davası ekseninde Türk yargısına müdahale girişimi ve Türkiye'nin dik duruşu ile geri adım atılmasına ilişkin konu da iki liderin görüşmesinde masada olacak. Türkiye içişlerine müdahaleye asla tahammül gösterilmeyeceğini bir kez daha liderler düzeyinde yineleyecek.
ABD'NİN TERÖRE SPONSORLUĞU
Yine gerilen ilişkiler nedeniyle uzun süredir kapsamlı değerlendirme yapılamayan Suriye ve ortadağu genelinde ABD'nin terör örgütlerini desteklemesine ilişkin de Türkiye tarafının tavrı bir kez daha Başkan Biden'a iletilecek. Bu konuyla ilgili ABD'nin destekleyip terör örgütü olmadığını iddia ettiği unsurların terör örgütü olduğuna yönelik belgeler daha önce de yetkili makamlara sunulmuştu.
EKONOMİK VE SİYASİ İKİLİ İLİŞKİLER
Türkiye ve ABD arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliği ve ticaret hacminin arttırılmasına yönelik kararlılığın da masada bir kez daha vurgulanması bekleniyor. Bu konuda iki liderin de ekonomik çalışmaların aksamadan ve artarak ilerletilmesi konusundaki kararlılığı biliniyor.