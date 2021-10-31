Son dakika! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı. İşte ilk görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilecek görüşme dakikalar önce başladı. İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G-20 liderler zirvesinde genel toplantılar dışında ikili görüşmeler de dünya siyaseti açısından önemli başlıkların ele alınacağı buluşmalar nedeniyle yakından takip ediliyor. Türkiye ve ABD arasında ilişkilerin gerilmesine ve bölgedeki müşterek çalışmaların devamlılığı konusunda aksamalara neden olan konuların da ele alınması için de önem arz eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi de uluslarası basının ilgi odağı olmuştu.