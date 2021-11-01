Kılıçdaroğlu ’Evet’ dersek ihanet etmiş oluruz demişti! İYİ Parti’den ’İhanet’e garip yanıt

TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu , Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Tatlıoğlu, "Gerek CHP gerek İYİ Parti gerek AK Parti gerek MHP, kalkan eller memleketin menfaati için kalkmıştır. 'Hayır' diyen CHP için söylenecek bir söz de, 'evet' diyen diğer partiler için söylenecek söz de siyasetteki ana çizgiye uymuyorsa doğru değildir. Zaman zaman bu tür açıklamalar olabilmektedir." ifadelerini kullandı.