Millet İttifakı’nda son dakika: Ortakların arasına ’İHANET’ girdi!

Son dakika haberler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tezkereye evet dersem Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurum" sözlerine ittifak ortağı İYİ Parti'den tepki geldi. Konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener dahil İYİ Parti'nin tüm yönetim kademesi Millet İttifakı ortağı oldukları partinin genel başkanı tarafından sarf edilen bu sözlerle ilgili rahatsızlık duydu ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?" şeklinde bir açıklama yaptı. İşte Millet İttifakı'nda CHP ve İYİ Parti arasındaki ipleri geren açıklama ve son dakika tepkileri...