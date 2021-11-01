Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı! Kılıçdaroğlu'nun "ihanet" söylemine Akşener tepki gösterdi | Video
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Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. CHP ve HDP tezkere oylamasında 'hayır' oyu kullandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tezkerede evet oyu atanlar, cumhuriyete ihanet etmiştir" açıklaması, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i de rahatsız etti.