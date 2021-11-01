Millet İttifakı’nda ’tezkere’ krizi büyüyor! CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan ’İHANET’ savunması

Türkiye'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL TEZKERE AÇIKLAMASI: EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ

HDP ile birlikte Suriye-Irak tezkeresine 'Hayır' oyu veren CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken bir açıklama gelmişti. Kılıçdaroğlu, tezkereye 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ GECİKMEDİ: CHP'NİN DURUMU TARTIŞILIR

CHP liderinin açıklamasına İYİ Parti'den ilk tepki ise Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark olmadığını belirterek, "Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır. CHP'nin durumu tartışılır. CHP, 'evet demek Cumhuriyet'e ihanet' sözünü izah etmeli. bu açıklama bir sorundur. Partimizi ihanet noktasında bir değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste (akıl yoksunu) olmak lazım." diye konuştu.