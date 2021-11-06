Son dakika: Başkan Erdoğan Ilısu Barajı’nın açılışında konuştu: Mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır

Mardin'de Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı açıklamada, "Bay Kemal bunlar lafla olmuyor, lafla peynir gemisi yürümüyor. Yeni Hasankeyf bölgemizi bölge halkımızın yaşamına uygun teraslı evler şeklinde inşa ettik. Ey PKK'nın yan kolu HDP, sizler böyle bir şey yapabilir misiniz? Sizin böyle bir derdi var mı? Biz dertliyiz dertli, bu millete aşığız aşık." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: MANKURTLARA EN GÜZEL CEVAPTIR

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu Barajı'nı finansmanından, terör örgütünün saldırılarına kadar önümüze çıkarılan bütün engellere rağmen tamamladık. Ilısu Barajı'nı engellemek için yapılan kara propagandaları unutmadık, unutmayacağız. Bu eser içimizdeki mankurtlara ve içimizedeki yeminli Türkiye düşmanlarına verilmiş en güzel cevaptır.

Başkan Erdoğan Ilısu Barajı'nın açılışında konuştu: Mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır

"EKONOMİYE 3 MİLYARLIK KATKI SAĞLAYACAK"

Bu barajımız önyüzü beton kaplı baraj türü açısından da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Ilısu 1200 megavatlık kurulu gücü ile dünyada 4'üncüdür. 3 milyarlık bir katkı sağlayacaktır.

"ARTIK TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR"

Ülkemizi enerji krizlerine karşı korumak için tüm potansiyelimizi kullanmak zorundayız. Yenilenebilir enerji üretimini en üst seviyeye çıkarmamız şarttır. Dünyanın önümüze koyduğu karanlık tablo tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Su bu yüzyılın en stratejik olayıdır.

Artan nüfus, iklim krizi ile suyun üzerindeki baskı giderek artmaktadır. İklim değişikliği ile bağlı kuraklık, afetler ve orman yangınları giderek artmaktadır. Mevcut su kaynaklarının yüzde 70'ten fazlası tarımda yani gıda üretiminde kullanılıyor. Su konusundaki her olumsuzluğun gıdaya da yansıyacağı anlamına geliyor. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su stresi çeken ülkeler grubundayız.

Bu nedenle elimizdeki kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak zorundayız. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan doğru kullanmak tercih değil, mecburiyettir.

Geçtiğimiz 19 yılda su alanında günümüz rakamları ile 284 milyar liralık yatırım yaparak 8 bin 817 tesisi kullanıma açtık. 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık.

20 milyon dekar alanı sulamaya açtık. Sadece bu alanlardan ülkemiz ve üreticimiz 60 milyar zirai gelir kazandı. Enerjide de yine son 19 yılda yerli ve temiz enerji kaynaklarımızı değerlendirmek için 605 HES'i devreye aldık. Kalkınmanın temel altyapısı olan elektrikte herhangi bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik.

"EY PKK'NIN YAN KOLU HDP SİZLER BÖYLE BİR ŞEY YAPABİLİR MİSİNİZ?"

Güç artışının 3'te 2'sini yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları ile gerçekleştirdik. Su Şurası'nın sonuç belgesini 21 Ekim'de açıkladık. Yol haritamızı oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de su alanında yeni yatırımlar yapmaya, suyun gücünü milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz.

Bay Kemal bunlar lafla olmuyor, lafla peynir gemisi yürümüyor. Yeni Hasankeyf bölgemizi bölge halkımızın yaşamına uygun teraslı evler şeklinde inşa ettik. Ey PKK'nın yan kolu HDP, sizler böyle bir şey yapabilir misiniz? Sizin böyle bir derdi var mı? Biz dertliyiz dertli, bu millete aşığız aşık.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES projesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.