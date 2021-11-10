SABAH’ın haberi gündeme bomba gibi düşmüştü: Rus casus soruşturmasında son dakika gelişmesi

Tutuklanan Çeçen kökenli şebeke lideri Bislan Rasaev ile bağlantılı olduğu tespit edilen Said Magamed Abdulaev ile Shokhrukh Akhmedov'a ise 2 Kasım'da operasyon gerçekleştirildi. Abdulaev Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Akhmedov ise İstanbul Küçükçekmece'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalandı. Antalya'da gözaltına alınan Abdulaev daha sonra İstanbul'a sevk edildi.