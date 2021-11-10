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Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:03 Son Güncelleme: 10.11.2021 09:21

SABAH'ın haberi gündeme bomba gibi düşmüştü: Rus casus soruşturmasında son dakika gelişmesi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
SABAH’ın haberi gündeme bomba gibi düşmüştü: Rus casus soruşturmasında son dakika gelişmesi

SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu, 'Abdulhakim' isimli muhalif Çeçen komutana suikast arayışında olan 6 kişilik Rus casus şebekesiyle bağlantılı olduğu tespit edilen iki şüpheli daha tutuklandı. Son dakika haberine göre; Soruşturmada tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 8 Ekim'de 6 kişilik Rus casusluk şebekesine operasyon yapılmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespitleri sonucunda İstanbul ve Antalya'da geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 6 şüphelinin Türkiye'deki Çeçen muhalif bir hedefe suikast planladığı ortaya çıkmıştı.

Tutuklanan Çeçen kökenli şebeke lideri Bislan Rasaev ile bağlantılı olduğu tespit edilen Said Magamed Abdulaev ile Shokhrukh Akhmedov'a ise 2 Kasım'da operasyon gerçekleştirildi. Abdulaev Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Akhmedov ise İstanbul Küçükçekmece'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalandı. Antalya'da gözaltına alınan Abdulaev daha sonra İstanbul'a sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 8'E ÇIKTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki casusluk şüphelisi de savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Abdulaev ve Akhmedov "Siyasal veya Askeri Casusluk" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı.

SUİKAST ÇALIŞMASI YAPTILAR

İlk operasyonda tutuklanan Çeçen kökenli şebeke lideri Bislan Rasaev'in ülkemizde bulunan muhalif Çeçenlere yönelik eylem arayışları sırasında Antalya'da ikamet eden Said Magamed Abdulaev'in araştırmalarından yararlandığı, Özbekistan uyruklu Şoh kod ismini kullanan Shokhrukh Akhmedov'un da Rasaev'in Türkiye'de işbirliği halinde faaliyet gösterdiği şahıslar arasında yer aldığı belirtildi.

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SABAH'ın haberi gündeme bomba gibi düşmüştü: Rus casus soruşturmasında son dakika gelişmesi
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