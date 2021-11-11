10 Kasım’da skandal tweet! İşte fondaş medya: Hala acısını unutamamışlar...

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, Fransız medya kuruluşu Euronews'in skandal 10 Kasım haberi ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Tezel, "İşte fondaş medya: Hala acısını unutamamışlar" başlıklı yazısında "Euronews gibi yabancı kaynaklı bazı medya kuruluşlarının Türkiye'de algı operasyonları yaptıklarını yazınca bizi linç edenler "Onlar tarafsız medya, objektif habercilik yapıyor" diye savunmaya geçenler, şimdi Euronews'e ateş püskürüyor." dedi.

İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı:

Fransız medya kuruluşu Euronews, 10 Kasım'a özel "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti" diye bir tweet paylaştı.

Sanki otopsi yapmışlar da sirozun alkole bağlı olduğunu yazmışlar. Hayatında ağzına hiç alkol koymayıp sirozdan ölenler var! Sirozun ana nedeni karaciğer yetmezliği, kaynağı da büyük oranda hepatit! Hepatit 1900'lü yılların başında cepheden cepheye koşup, kötü şartlarda kötü beslenen askerlerde sıkça görülürdü.

Can Dündar, 'Mustafa' belgeselinde Atatürk'ün rakı içmesini o kadar abartılı anlattı ki, insanların kafasında "Atatürk bir avuç leblebiyle bir şişe rakı içerdi" sözü bilinçaltına yerleşti.