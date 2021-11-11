Fransız medya kuruluşu Euronews, 10 Kasım'a özel "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti" diye bir tweet paylaştı.

Sanki otopsi yapmışlar da sirozun alkole bağlı olduğunu yazmışlar. Hayatında ağzına hiç alkol koymayıp sirozdan ölenler var! Sirozun ana nedeni karaciğer yetmezliği, kaynağı da büyük oranda hepatit! Hepatit 1900'lü yılların başında cepheden cepheye koşup, kötü şartlarda kötü beslenen askerlerde sıkça görülürdü.

Can Dündar, 'Mustafa' belgeselinde Atatürk'ün rakı içmesini o kadar abartılı anlattı ki, insanların kafasında "Atatürk bir avuç leblebiyle bir şişe rakı içerdi" sözü bilinçaltına yerleşti.



Evet, Atatürk'ün sofrası meşhurdur ama alkolden öldü diye bir doktor raporu yoktur!

Euronews'ün "Atatürk çok içerdi, sirozdan öldü" haberi yapması gerekir miydi? Hem de 10 Kasım'da!

Bu skandal paylaşımdan sonra gelen tepkiler üzerine söz konusu tweet'i sildiler, özür dilediler.

Euronews gibi yabancı kaynaklı bazı medya kuruluşlarının Türkiye'de algı operasyonları yaptıklarını yazınca bizi linç edenler "Onlar tarafsız medya, objektif habercilik yapıyor" diye savunmaya geçenler, şimdi Euronews'e ateş püskürüyor.

Foncu gazeteciler, sosyal medya fenomenleri hadi bu skandal tweet'i de beğensenize, RT yapsanıza?



Elbette bu özrü kabul edilmeyecek derecede büyük bir skandal. Çünkü bu buram buram art niyet kokan bir tweet bu. Bu tweet'i yazan niye yazdığını gayet iyi biliyor!

Bu skandal tweet, Atatürk düşmanlığıyla eğitilmiş bir editörün bilinçaltından gelen bir dile ve bakış açısına sahip!

FETÖ'cülerin oyunlarına benzer bir oyun bu! Piyasadaki birçok foncu gazeteci ve sosyal medya fenomeninin geçmişini biraz araştırsanız bir zamanlar FETÖ'cüleri ne çok sevdiklerini görürsünüz!

Atatürk zamanında işgalcileri ve işbirlikçilerini öyle bir yendi ki, yüzyıl öncesinin acısı hâlâ geçmemiş!

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'UNISEX' BAŞÖRTÜ FRANSA'YI KARIŞTIRDI

Ünlü moda markası Benetton, marka elçisi seçtiği Tunuslu bir ailenin çocuğu olan ve Milano'nun banliyölerinde büyüyen rapçi Ghali'ye 'unisex' bir başörtü giydirdi ve Fransa karıştı.

Sosyal medyada 'unisex' başörtü ile dalga geçenler de oldu, "Bu başörtüye izin verilmemeli. Bu bir provokasyon. Bizi yavaş yavaş şeriata alıştırıyorlar" diyenler de.

Siyasetçiler de tartışmaya katıldı. Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour "Unisex başörtüsü Batı dünyasının İslamlaştırılmasının hizmetindedir" diye bir paylaşım yaptı. İktidar partisi vekili Aurore Berge ise "Artık Benetton'a adımımızı atmayız. Erkek başörtüsü satan Benetton acaba şeriatçı mı?" diye sordu.



Ghali'nin 'unisex' başörtüsü, İslamofobi'den beslenen bazı Fransız aydınlarının da ezberini bozdu. Bugüne kadar meseleyi kadınlar üzerinden ele alan aydınlar, başörtüyü ünlü bir erkek rap'çi takınca ters köşe oldular. Ne diyeceklerini şaşırdılar.

Henüz Fransa'da satışa sunulmayan 'unisex' başörtüsü, bu tartışmalardan sonra trend olursa şaşırmam. Buradan sivil itaatsizlik eylemi bile çıkar! Erkekler 'unisex' başörtü takarsa Fransa'da kamusal alanlarda başörtü takılması için çıkarılmaya çalışılan ayrılıkçı yasalar, 'unisex' başörtü akımından etkilenir.

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AŞI OLMAYANLAR BU İLAÇLARI GÖRDÜNÜZ MÜ?

İngiltere'den doktor Dave, (@drfrocester) sosyal medyada Kovid-19 yüzünden yoğun bakıma yatan bir hastanın sadece bir günde kullandığı ilaçların fotoğrafını paylaştı.

"Bana bir şey olmaz, aşı olmam", "Vücuduma ne olduğunu bilmediğim, tüm testleri geçmemiş aşıyı vurdurmam", "Ya sonradan yan etkileri çıkarsa" diyenler bu fotoğrafa iyi baksın.



"Vücuduma kimyasal madde girmesin" diyenler Kovid-19 olup yoğun bakıma yatarsanız tüm bu ilaçlar ve daha fazlası vücudunuza girer!

Evet, aşı olduğunuzda virüsü yine kapabilirsiniz ama 2 doz Sinovac+1 doz BioNTech olanların yoğun bakımda yatma oranı sadece yüzde 1.1. 2 doz BioNTech olanların yüzdesi ise 0.5!

Türkiye'de Kovid-19'dan vefat edenlerin yüzde 90'ını ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişiler!

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İÇİMİZDEN BİRİ: JEFF BEZOS

Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos için üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi. Bezos'un uğruna 25 yıllık evliliğini 38 milyar dolar tazminat ödeyerek sonlandırdığı; bol estetikli sevgilisi Lauren Sanchez, ünlü iş adamını zor duruma sokmaya devam ediyor.

Geçen hafta Los Angeles'ta düzenlenen bir gala etkinliğinde Jeff Bezos, kız arkadaşı Lauren Sanchez ve Leonardo DiCaprio ile ayak üstü sohbet etti.

Kısa sohbet sırasında Sanchez'in DiCaprio'ya hayran hayran bakması, sanki ünlü oyuncunun içine düşecekmiş gibi konuşması, sosyal medyada espri konusu oldu.



"Bay Leo, sizin kız arkadaşınızı çalan adam", "Jeff, Amazon Prime'daki bütün Leo filmlerini kaldıracak", "Leo, Amazon Prime üyeliğini kaybedecek" yorumları yapıldı.

Bezos da tartışmaya "Tehlike! Dik kayalık, ölümcül düşme riski" yazan bir tabela önünde çekilmiş fotoğrafı yayınlayarak katıldı. Bezos fotoğrafın üstüne ise, "Leo, buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim" notunu düştü.

Ve böylece Bezos da 202 milyar dolar serveti de olsa içimizden biri olduğunu gösterdi.

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YENİ TOST VAKASI

Oyuncu Selçuk Yöntem, tost yerken çekilen fotoğrafının bir kafenin menüsünde izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kazanmıştı. Ben de Yöntem için çıkan kararın emsal teşkil edeceğini ve bazı restoran ve kafelerin ünlülerin görsellerini izinsiz kullandığını yazmıştım.

Şimdi buna benzer bir davanın daha sonucu açıklandı. Waffle yemek için gittiği restoranda çekilen videosunun, kendisinden habersiz firmanın reklam yüzü olarak kullanıldığını belirten oyuncu Ümit Erdim, açtığı tazminat davasını kazandı.



Mahkeme, olayın kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, waffle firmasının 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Mekanlarda ünlü müşterilerinin fotoğraflarının duvara asılması adettendir. Ama işletmeler de ünlü kişinin fotoğrafını izin almadan menüye koymanın, video görüntüyü reklam gibi kullanmanın suç olduğunu öğrensin artık!