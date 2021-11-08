Karabük Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Refik Polat, beş yıl önce yapılan ve son günlerde tartışılan oyun heykelleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türk örf, adet ve kültürümüzdeki bu oyunlar, çocukların tekrar belleklerinde yer alabilir diye düşünüyoruz. Bu nedenle üniversitemizin kültür parkına yerleştirdik. O zamanki harcanan para ile şu anki durumu kıyaslamak çok doğru olmaz. Fakat üniversitemizi, eğitim ve öğretimi sıkıntıya sokacak bir meblağ değildi..."

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Birisi fotoğraf çekiyor, "Bu nasıl heykel?" diye sosyal medyada paylaşıyor ve beş yıl önce yapılmış heykeller tartışılıyor.

Tabii hiç uzun eşek oynamamış Playstation ve tablet kuşağına garip geliyor bu heykel! Ama 'Squid Game'i sorsan bütün Kore çocuk oyunlarını ezbere bilirler!



Ayrıca uzun eşek ne zamandan beri cinsel çağrışımlar yüklenen ve anormal karşılanan bir oyun oldu? Ortada tartışılacak bir konu yok. Bence asıl sorun uzun eşek oyunundan cinsel çağrışım çıkaranlarda!

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Çocukluğumuz uzun eşek, birdirbir, misket oynamakla geçti. O zıpır halimizde bile kimsenin aklına cinsel çağrışımlar gelmezdi.

Bir deli kuyuya taş atıyor, enerjimizi saçma sapan tartışmalara harcıyoruz.

Son dönemdeki heykel facialarının yanında bu heykeller başyapıt kalır. Orantısal bir sorun yok.

Vücut hareketleri, oyunlardaki aksiyon bile başarıyla heykele dönüştürülmüş. Gayet başarılı heykeller.

Bu heykelleri gören çocuklar mutlaka büyüklerine sormuştur. Çocuklarımıza eski oyunları öğretelim. Tablette ve cep telefonunda oyun oynamaktan birçok çocuk miyop, obez ve asosyal oldu!

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TRABZON TÖKEZLER Mİ?

Süper Lig'de atanın ve tutanın iyi olursa şampiyon olursun. Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı akıllı oynadı. Forvetler bulduğu pozisyonları değerlendirdi, Uğurcan Çakır yine harika kurtarışlar yaptı ve maç kazanıldı.



Bir paragraf da Marek Hamsik'e açmak lazım. 34 yaşındaki yıldız geldiğinde "Oynamaz, parasını alır yatar" diyenleri yanılttı.

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Hamsik spor medyasında manşetlere çıkmıyor, görmezden geliniyor ama o, Napoli'de Maradona'dan sonra en çok saygı duyulan futbolcuydu!

Beşiktaş'ın yenilmesine Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar da çok üzüldüyse Trabzonspor şampiyonluğa doğru koşuyor demektir. Üç büyükler ise Trabzonspor yine ne yapar eder tökezler beklentisi içinde. Büyük takımlarla maçlarını bitiren Trabzon, ilk yarıda puan farkını korursa, olası krizler camia içinde çözülürse ve ara transferde kaliteli bir sol bek alınırsa o sene bu sene olabilir! 38 yıllık şampiyonluk hasreti bitebilir.

Tribün ortamı farklıdır, yenilgiyi hazmetmek zordur ama maç sonunda milli kaleci Uğurcan'a yönelik söylenen ağır küfürler Beşiktaş taraftarına yakışmadı! Geçmiş olsun Uğurcan.

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HEDEF KİTLEYE ULAŞMAK

Tayvan'da matematik öğretmeni Chang Hsu, "Kendime hedef kitlemi, mesela üniversite öğrencilerini nereden bulurum?" diye sormuş ve aklına yetişkinlere özel içerik üreten siteler gelmiş.



Cinsel ilişki sitelerinde ders videolarını yayınlayarak bir anda popüler olan Chang, farklı çevrimiçi platformlarda ders vererek yılda yaklaşık 270 bin dolar (2,6 milyon TL) kazanmış.

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Bu olay bana 2019 Danimarka'da yapılan parlemento seçimlerinden önce Liberal İttifak adayı olan Joachim B. Olsen'in bir yetişkin sitesine "İşinizi bitirdikten sonra Jokke (Joachim) için oy atın" diye reklam vermesini hatırlattı.

Olsen, bu girişimini "İnternetin yarısı porno ve seçmen neredeyse sizin de orada olmanız gerekiyor, porno siteleri dahil" diyerek açıklamıştı.

İş dünyasında, siyasette vs. hayatın her alanında hedef kitleye ulaşırsan başarılı olursun. Chang de ders çalışmaktan kaçan gençleri nerede bulacağını iyi tespit etmiş.

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TAKİPÇİSİ ÇOK DİYE ROL VERMEK

Hürriyet'ten Hakan Gence "Sosyal medya takipçi sayılarına bakılarak ekrandaki dizilere oyuncu seçildiği konuşuluyor..." demiş.

Uğur Yücel'in yanıtı da şöyle olmuş:



"S... gitsin, takipçileriyle yaşasın! Bana ruh lazım, gönül lazım. Çalışacağım oyuncu içimi burkacak, ruhu ferahlatacak ve benim kadar çaresiz olacak. Tadımı kaçıracak her şeyden kaçıyorum artık. Kaliteli yalnızlık değerlidir." Takipçi sayısına göre oyuncu seçilmesi büyük saçmalık.

Takipçi sayısı, sosyal medya etkileşimi, reyting getirmez! Sıfır takipçisi olan yetenekli bir oyuncu iki bölümde meşhur olabilir.

Senaryo sağlamsa, oyuncu hiç tanınmamış da olsa, dizi kendi yıldızını yaratır.

Uğur ağabeyin dediği gibi önce ruh ve gönül lazım.

Yalnız Uğur ağabey de son dönemde sinemada daha seçici olmalı. Hiç ruhunu ferahlatacak filmlerde oynamıyor!

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ALİ KOÇ'UN BORCU

Fenerbahçe'nin toplam borcu 5 milyar 420 milyon TL olarak açıklandı. Borç bir yılda 701 milyon TL arttı.

Ali Koç başkan seçildiğinde sıkı bir mali politika ve akıllı transferlerle Aziz Yıldırım'dan kalan borçların yavaş yavaş azalacağı tahmin ediliyordu

Koç'un kötü transfer politikası ve sürekli teknik direktör değiştirildiği için hem başarı gelmedi hem de borçlar arttı.



Lig uzun bir maraton, her şey olabilir. Ancak hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın şampiyonluğunu gören Koç, bu sezon da Trabzonspor'un şampiyonluğunu görürse taraftardaki kredisi tükenir!

Tribünlerde Sadettin Saran sesleri yükselir!

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Alt yazı

"İnsan, zamanı durdurmak istediği yere aittir." (Amelie)

