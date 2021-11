Dünyanın en iyi snooker oyuncusu kabul edilen 'roket' lakaplı Ronnie O'Sullivan, İngiltere Açık turnuvasındaki maçına 7 dakika kala yetişebildi.

O'Sullivan konuya attığı şu tweet'le açıklık getirdi:

"Bir kebap restoranında dostlarımla beraber güzel vakit geçiriyordum. Önceki maç sona erdiği için 'Artık gitsem iyi olur' diye düşündüm. Kebabı bitirmem gerekiyordu, üstüne de baklava yedim."

★

Disiplinsiz davrandığını itiraf eden İngiliz sporcu, "Maça geldiğim sırada üzerimde hâlâ kot pantolonum ve spor ayakkabılarım vardı. Gerçekten dağınık haldeydim" dedi.







Duyduğum en haklı gerekçe. Kebaba gömülmüşken kimin aklına maç gelir!

Maça zor bela kan ter içinde yetişen O'Sullivan, rakibini açık ara farkla yendi iyi mi? Ee kebap, üstüne baklava yemenin verdiği haz ve doygunluk hissi konsantrasyonu da artırıyor demek ki.

★

Döner ve kebap çeşitlerimiz Avrupa'da da çok seviliyor. Örneğin Almanya'da sosisli sandviçi tahtından eden döner, 'milli fast food' kabul ediliyor artık.

İngiltere ve Fransa'da da kebapçılar hamburger ve pizzacılarla büyük bir rekabet içerisinde.







İNGİLTERE'NİN DÜŞTÜĞÜ HALE BAK!

Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra kamyon şoförü bulamayan ve tedarik zincirinde sorunlar yaşayıp akaryakıt krizine giren, market rafları boş kalan İngiltere'de şimdi de kasap sıkıntısı baş gösterdi.

Acil 10 bin kasaba ihtiyacı olan İngiliz et üreticileri, kesilmiş hayvan karkaslarını parçalatmak için yurt dışına çıkarmaya başladı.

İngiltere'nin düştüğü hale bakar mısınız? Şoförü yok, kasabı yok! Polonya, Bulgaristan gibi AB'ye yeni katılan ülkelerden ucuz iş gücü sağlıyorlardı, Brexit'ten sonra çalıştıracak işçi de bulamıyor.

İngilizler göçmen de istemiyor. Özellikle yaşlı ve yetişkin İngilizler "İşlerimizi Polonyalı ve Bulgarlar kapıyor" diye referandumda Brexit'e onay vermişlerdi! Demek ki, her referandum olumlu sonuç vermiyor. Bazen bir ulusun çoğunluğu, politikacıların oy hırsıyla hatalı kararlar verebiliyor.

Avrupa'nın genelinde zaten genç nüfusun azalması büyük sorun. Nüfusu genç Türkiye'nin elinde büyük kozlar var aslında.







NEDEN AZ SEYİRCİYLE OYNADIK?

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynayacağını açıklayınca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) ceza alacağı konuşuluyordu. Ancak TFF, söz konusu maçı UEFA düzenlediği için bu maça müdahil olma ve ceza verme yetkisinin olmadığını açıkladı.

UEFA, 31 Mart 2021'de maçlarda yüzde 30'luk seyirci sınırlamasını kaldırdığını açıklamıştı. Yani bu tarihten itibaren takımlarımız isteselerdi Avrupa kupaları maçlarına tam kapasite ile çıkabilirlerdi.

Hadi mart ayında Avrupa'da mücadele eden takım yoktu. Peki, yeni sezonda Avrupa maçları neden full seyirciyle oynanmadı?

Yasaklar kalktıktan sonra her yer açıkken, AVM'ler bile doluyken takımlarımız hem seyirci desteğinden mahrum kaldı hem de maddi açıdan zarar etti!







PARA KOLAY KAZANILMIYOR

Tom Hanks, ABD'li iş insanı Jeff Bezos'ın Blue Origin ile uzay yolculuğuna davetini "Maddi durumum iyi ama 28 milyon dolar ödemem" diyerek reddettiğini açıkladı.

Blue Origin'ın New Shepard adlı uzay aracı, 76 kilometre yükseklikte roketten ayrılarak atmosferin bitip uzayın başladığı yere, 106 kilometre yüksekliğe çıkıyor. Yolcular sadece 4 dakika boyunca yer çekiminin olmadığı uzay boşluğunu deneyimleyip dünyaya dönüyor. Toplamda 1.5 saat süren bu eğlence için 28 milyon dolar uçuk bir rakam.

Tom Hanks de olsanız para kolay kazanılmıyor!

Aslında uzay yolculuğuna Hanks'in katılması bedava reklam sayılır, normalde ücret bile alınmamalı. Ultra zengin de olsa cimri cimridir!







MEDENİ (!) ÜLKELERDEKİ TECAVÜZ ARTIŞI

İngiltere ve Galler'de 2021 haziran ayı itibarıyla son bir yıl içinde 61 bin 158 tecavüz suçu işlendi.

Bütün suçlar içinde tecavüzün oranı yüzde 37 olurken, ülkede aile içi şiddet oranları yüzde 6 arttı. Kayda geçen aile içi şiddet şikayet sayısı 850 bine yaklaştı.

Ülkemizde yaşanan tecavüz ve kadına şiddet vakaları genellikle az gelişmişlik ve eğitimsizlikle açıklanmaya çalışılıyor. Bazı çevreler kadına şiddet ve tecavüz vakalarından siyaset malzemesi çıkarmaya çalışıyor.

Onlara göre modern Batı ülkelerinde kadına şiddet ve tecavüz vakaları az yaşanıyor. Çünkü onlar modern, uygar ülkeler! Medeniyetin beşiği İngiltere, 61 bin 158 tecavüz vakası ile kötü bir rekora imza attı. En modern, medeni ülkelerden biri kabul edilen İsveç, tecavüzün en çok yaşandığı altıncı ülke!

Elbette Avrupa'da çok tecavüz vakası yaşanması ülkemizdeki vakaları normalleştirmez! Ama şu da bilinmeli; tecavüzcünün ve katilin eğitimli-eğitimsizi olmaz.

Bu suçları ideolojik temellere dayandırmak hatalı bir yaklaşım. Özellikle tecavüz küresel bir sorun, gelişen dünyanın en büyük utanç kaynağı.







GUSTAVO'SUZ FENERBAHÇE HARİKA

Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanına eksik kadroyla çıkmasına rağmen 3-0 galip geldi. Fenerbahçe Luiz Gustavo sakat olduğu için maçı farklı kazandı.

Gustavo defansif özellikleri ve top kesiciliğiyle öne çıkıyor ama sürekli yana ve geriye pas atıyor.

Fenerbahçe Gustavo ile el freni çekik oynadığı için skor üretmede sıkıntı yaşıyor. Gustavo'suz Fenerbahçe, Antwerp maçında Sosa, İrfan Can ve Mert Hakan orta saha üçlüsüyle şiir gibi oynadı.

İrfan Can takımın doğal lideridir artık.