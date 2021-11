İstanbul'da Öz Ciğerci Abe isimli bir işletme, taytlı seksi bir Türk kadın garsonun elleriyle Arap müşteriye yemek yedirip, ayran içirdiği bir video paylaştı. Sosyal medyada da "Kadınlarımızı Arap müşterilere cariye gibi sunuyorlar" benzeri binlerce yorum yapıldı. Haber siteleri sanki bu görüntüler gerçekmiş gibi haber yaptı.

Çok takipçisi olan bazı sosyal medya kullanıcıları da bu ucuz, berbat reklam videosundan yola çıkarak muhalefet yaptı.

Bu ciğercinin başka birçok saçma, berbat videoları var. İşletmenin amacı sosyal medyada viral olup bedava reklam yapmak. Doğrusunu söylemek gerekirse amaçlarına ulaştılar.

Aklı başında bir insan bu videoyu izleyince haber yapılmaması gerektiğini düşünür. Çünkü video baştan aşağı kurgu. Dürüm yedirilen kişinin oturuşundan, hareketlerinden ve tipinden Arap olmadığı, Türk olduğu anlaşılıyor.

Bir kadının elinden dürüm yemek, ayran içmek vs. böyle bir muameleyi anca pavyonda bulursunuz ve cüzdanınızı boşaltıp mekandan ayrılmak zorunda kalırsınız.

Peki, bu videoyla ilgili gerçekmiş gibi yorum yapanlar, görüntülerin mizansen olduğunu anlamadılar mı? Elbette anladılar, lakin göçmenlere duyulan toplumsal rahatsızlıktan beslenip etkileşim kazanmayı tercih ettiler. İşte böyle kendimizi rezil ediyoruz!



CEZASI AĞIR OLMALI

Bu videoyu çekenlerin ırksal tartışmalardan bağımsız daha büyük bir suç işlediklerini düşünüyorum. Yemek yedirilen Amerikalı, Fransız turist de olabilirdi.

Bu videodaki asıl sorun köle imajının çizilmesi. Verilen mesaj: Türk kadını parayı verenin kölesi olabilir! Zaten video ile ilgili yapılan yorumlarda genelde "Türk kadını Arapların cariyesi, kölesi oldu" yönünde.

Söz konusu restorana ırkçılık ve nefret söylemine yol açma suçlamalarından dava açılmalı. Bu tarz videoların çoğalmaması için de ibret olsun diye firmaya ağır bir ceza kesilmeli.

Bir TikTok videosuyla ulusal imajı zedelemek, Türk kadınını köle, cariye gibi sunmak bu kadar kolay olmamalı!

***



İNEKLERE MASKE TAKILSIN MI?

Bilim insanları ineklerin hem geğirdiklerinde hem de gaz çıkardıklarında karbondioksit molekülünden yaklaşık 25 kat daha zararlı metan moleküllerini atmosfere saldıklarını söylüyor.

Hayvancılık, küresel insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yüzde 12'sinden sorumlu tutuluyor.

Aslında inekler gezegende doğal sayılarında olsa, küresel ısınmaya tesiri olmazmış. Ancak dünyada devamlı 2 milyara yakın inek bulunuyormuş.

İneklere maske takalım, metanı filtreleyelim diyen, hatta bunun çalışmasını yapan ZELP (Sıfır Emisyon Hayvancılık Projesi) diye bir oluşum var. Maske taktık diyelim, çıkardıkları gaz ne olacak?



Bill Gates de "İneklerden vazgeçelim keselim, yapay et tüketelim" diyor ve ekliyor: "En fakir 80 ülkenin yapay et tüketebileceğini sanmıyorum. Tüm zengin ülkeler yapay et tüketimine geçmeli." Gates'e kalsa herkesi vejetaryen yapacak!

Peki, inek besiciliğine son verirsek süt, yoğurt, yağ, peynir vs. nereden gelecek? 8 milyardan fazla insanın ürettiği metan gazına ne olacak?

İneklere gelene kadar dünyayı karbondioksite boğan fabrikalara ve fosil yakıt kullanılan 1 milyar 250 milyon motorlu araca çözüm üretmeliyiz.

Ve önce dünya çapında tasarruf tedbirleri alınmalı. Aşırı enerji ve plastik tüketiminin önüne geçilmeli. En son çare inekleri kesmek olmalı!

***



ŞENOL GÜNEŞ ŞAMPİYON YAPAR

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başına geçtiğinden beri dört maçta dört galibiyet aldı.

Emre hem Ali Koç'un Vitor Pereira'yı tercih ederek hata yaptığını kanıtladı hem de Aykut Kocaman'ın kariyerine büyük darbe vurdu. Aykut aynı takımı küme düşme potasına sokmuştu!

Ben de Emre ile Fenerbahçe olmaz diye yazmıştım. Ama şunu da eklemiştim; Emre önce Anadolu takımlarında tecrübe kazanmalı, kendini kanıtlamalı.



Başakşehir'de elde ettiği deneyimden sonra Emre'yi gelecek sezon Fenerbahçe'nin hocası olarak görürseniz şaşırmayın.

Peki, Fenerbahçe bu sezon ne yapacak?

Bazı taraftarlar, Şenol Güneş'e teklif götürüldüğü iddiasına bile çok kızdı. Güneş, Trabzonspor'un teknik direktörü olduğu için takımının menfaatini düşünerek hareket etti, konuştu. Profesyonellik bunu gerektirir!

Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Bugün Fenerbahçe'yi şampiyon yapma olasılığı en yüksek yerli hoca Şenol Güneş'tir.

***



AŞILARIN ETKİSİ AZALDI MI?

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre, 1 Şubat 2021 tarihinden bu yana tam aşılı olduğu halde koronaya yakalananların sayısı, toplam 117 bin 763 olarak tespit edildi. Enfekte olan ancak semptom göstermeyen tam aşılılarsa bu kapsamın dışında tutuldu. Onlar da dahil edilirse sayı çok daha yüksek olur.

Elbette aşı olmamız virüs kapmayacağımız anlamına gelmiyor. Öte yandan Almanya'da tam aşılı olmalarına rağmen Kovid-19'un tüm semptomlarını gösterenlerin sayısındaki artış, aşıların etkisini tartışılır hale getirdi.



ABD'de CDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, aşılanmış kişilerin yeni bir enfeksiyondan korunması yüzde 85 ila yüzde 95 arasında değişiyor. Ama RKI, son dört hafta içinde aşıların enfeksiyonlara karşı korumasının azaldığını söylüyor. RKI, 18-59 yaş grubu için tahmini aşılama etkinliğini yüzde 75'e çekerken, 60 yaş üstü yaş grubu için ise yaklaşık yüzde 73 olarak açıkladı. Bu değişimin temel nedeni ise çok daha hızlı bulaşan Delta varyantı gösteriliyor.

Öte yandan Almanya'da 1 Şubat'tan bu yana tespit edilen 117 bin 763 tam aşılı Kovid vakasının sadece yüzde 0,55'i yoğun bakımda tedavi gördü.

Özetle; aşı olanların da virüs yayması, Delta varyantının etkisi vs. Kovid-19 eskisinden daha hızlı yayılıyor ve aşıların da sanıldığı gibi yüzde 90 ve üzerinde koruduğu düşünülmüyor. Her şeye rağmen aşı virüse karşı en etkili koruma kabul ediliyor. Çünkü aşı olanların yoğun bakıma yatırılma oranları aşı olmayanlara göre kat kat az!

Delta ve gelecekteki başka varyantlara karşı aşı olmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor.

***



MİLLİ MAÇLARIN FORMATI DEĞİŞMELİ

Milli maçlar dolayısıyla yine futbola ara verildi. Yine birçok angarya maç oynanacak. Arsen Wenger "Milli takımlar eleme maçları için sadece ekim ayında karşılaşabilir. Bir ay içerisinde oynanacak yedi maç ile eleme aşamasını tamamlayabiliriz. Böylelikle sezon içerisinde milli takımlarda harcanan süre 50 günden 28 güne düşer" önerisinde bulunmuştu.

Bu öneri hayata geçirilmeli. Hatta gruplar maçları kurayla tek maç oynanmalı. San Marino, Cebelitarık gibi güçsüz ülkeler kendi aralarında oynamalı!