İYİ Parti öyle bir billboard afişi hazırladı ki, vatandaşın kafası karıştı.

Afişte; Fatih Sultan Mehmet ile Atatürk arasında Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ve Bülent Ecevit yer alıyor.

'Ömer'in Yolu' sloganlı video tanıtımında Adnan Menderes'i koymayı unutmuşlardı. Afişe Menderes'i de eklemişler.

★

Cem Yılmaz'ın "Little little into the middle" esprisinde olduğu gibi ortaya karışık kebap tadında bir afiş olmuş.

Afişteki çoğu siyasetçi birbirlerine zıt fikir ve ideolojilere sahip. Ama İyi Parti "Hepsini temsil ediyorum" diyor. 70'li yılları hatırlayanlar Türkeş ile Ecevit'in aynı afişte olmasına epeyce şaşırmıştır herhalde.



Sahi İsmet İnönü niye yok? İnönü, hem Kurtuluş Savaşı'nda cephelerde hem de siyasette afişteki bazı siyasi liderlerden daha çok hizmet etmiştir memlekete!

★

Afişin sloganı da AK Parti'nin sloganı olan 'Ömer'in Yolu'. Madem sloganı alıyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da koysaydınız.

Çocukken atari oyunlarında geçilmesi zor bir bölümde kaybetmeye doğru tüm tuşlara basardık ya, sanki o kafayla yapılmış bir afiş bu. Merkez sağdayız ama Atatürkçüyüz, sosyal demokratız, milliyetçiyiz, Osmanlıcıyız, muhafazakârız vs. nabza göre şerbet veririz, her oya talibiz demeye çalışılmış.

Madem tüm tuşlara bastınız; İngiltere kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Mayer, Nadia Komanaçi, Brigitte Bardot ve Fenerbahçeli Cemil de olmalıydı bu afişte.

Bir oy bir oydur!

Not: Bu yazıda sosyal medyadaki yorumlardan esinlenilmiştir.

***



TRT NE YAPACAK?

Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağı açıklandı. Doğru karar.

Elektrik faturaları şimdi az da olsa düşük gelecek. Keşke vatandaşa garip gelen sayaç okuma bedeli de kaldırılsa.

Önemli bir gelirden olan TRT de herhalde tasarrufa gider. Daha planlı, programlı hareket edilir. Gelir-gider hesabı daha sıkı yapılır.



Acaba gereksiz görülen bazı kanallar kapatılır mı?

Lüzumsuz görülen bazı program ve diziler kaldırılır mı?

Belki de TRT reklam gelirini artırmak için daha reyting odaklı yayın politikası izler. Kamu yayıncılığı görevi yürütülürken bu nasıl olur? Bekleyip göreceğiz.

***



BAŞÖRTÜLÜ JUSTIN

ABD'li ünlü pop şarkıcı Justin Bieber konserine başörtüsüyle çıkmış.

Sebebi neydi acaba?



Türkiye'deki konserinde başörtü taksa belki şakayla karışık "28 Şubat zihniyetinin başörtü yasağını mı protesto ediyorsunuz?" diye sorulurdu...

Justin de "Siyasal bir simge değil" diyormuş!

Oldu mu şimdi böyle Justin? Sen tarz olayım derken, eski polemikleri hatırlattın bize.

***



ÇİN, DERSİNE ÇALIŞIYOR!

ABD ordusu özel birliklerinin Tayvan ordusunu eğittiği ortaya çıkınca Çin çok kızmıştı ve çok sayıda savaş uçağıyla Tayvan hava sahasında ihlalde bulunmuştu.

Tayvan gerginliği uydu görüntülerine de yansıdı.

ABD tarafından kaydedilen uydu görüntüleri, Çin'in Taklamakan çölünden Amerikan donanmasının uçak gemisi ile destroyerinin maketini inşa ettiğini ortaya koydu.



Muhtemelen bu maketler füzelerin hedefe kilitleme eğitimi için yapıldı.

Japonya da Pearl Harbor Saldırısı'na böyle hazırlanmıştı. Pilotlar gemi maketlerinin üzerinde taktiksel eğitim alırken, mühendisler de sığ sularda atılabilmesi için torpidoları modifiye ve test etti.

ABD ordusuna göre, Çin yoğun nükleer silahlanma içerisindeymiş. Hollywood'lu senaryo yazarlarına yine çok malzeme çıktı. Rusya'nın 'tehdit ülke' rolünü Çin üstlenir artık.

Asıl soru şu; ABD, Tayvan'ı Çin'e yedirmem diyebiliyor mu? Çin muhtemelen ABD'nin alacağı tavrı test edecektir! ABD'nin vereceği yanıt kimin asıl süper güç olduğunu gösterir!

***



UĞUR YÜCEL'İN DE UMURUNDAYDI!

'2. Sayfa' programına konuk olan Selin Ciğerci, "Uğur Yücel'i tanımıyorum..." demiş.

Uğur Yücel'in de çok da umurundaydı.

Bal gibi tanıyor, amacı tepki çekip etkileşimini artırmak. Nedir bu kişinin marifeti, unvanı? Boş boş konuşup herkese saldırıp duruyor.

Ciğerci'yi hangi vasıfla ekrana çıkarıyorlar çok merak ediyorum! Reyting için bu kadar düşülür mü?

***



YENİ AKIM 'SÜSLÜ' TAKIM

Normalde kırmızı halının yıldızı kadınlar olur. Los Angeles Sanat Müzesi'nde düzenlenen LACMA Art+Film Galası'nda ise kırmızı halının yıldızları 'süslü' takım elbiseleriyle erkek sanatçılar oldu.

Ünlü oyuncular Jared Leto ve Kodi Smit-McPhee ile rapçi Lil Nas X, Gucci'nin kolları otrişli takımlarıyla çok konuldu.



Bu üçlü, 'süslü' takım elbise akımının öncüleri olabilirler.

Unisex kıyafetler bazen erkeklere yakışıyor ama bu takım elbiseler fazla 'süslü'! Hoşuna giden giysin tabii.

***



BOYNUZ KULAĞI GEÇİNCE

Murat Dalkılıç'a "Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral ve Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü! Ne düşünüyorsun?" diye sormuşlar.

O da "Dünyanın en güzel hissi... Boynuz kulağı geçince çok mutlu oluyorsun" yanıtını vermiş.



Güldüm bu yanıta. İlahi Murat Dalkılıç, sanki piyasaya birçok şarkıcı kazandıran, şan şöhrete doymuş bir duayen gibi konuşmuşsun. Daha 38 yaşındasın bu kadar kolay pes etme.

Aslında Dalkılıç da "Tarkan olma potansiyeli var" benzetmesi yapılan kurbanlardan biri. Kime Tarkan gibi olur dendiyse olmadı. Örneğin Murat Boz da 'Yeni Tarkan' diye piyasaya sürüldü. Yarışmalarda kadrolu jüri oldu çıktı!