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Giriş Tarihi: 13.11.2021 14:04 Son Güncelleme: 13.11.2021 14:21

Son dakika: Başkan Erdoğan, Başak Cengiz'in anne ve babasına baş sağlığı diledi

Son dakika: Başkan Erdoğan, Başak Cengiz’in anne ve babasına baş sağlığı diledi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Can Göktuğ Boz tarafından vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürülmüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN TAZİYE TELEFONU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da kılıçlı saldırganın kurbanı olan Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet eden ailesini ziyaret etti, başsağlığı diledi. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyle telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

SON DAKİKA | Başak Cengiz'in son mesajı ortaya çıktı!

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Başak Cengiz'in anne ve babasına baş sağlığı diledi
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