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Haberler Yaşam Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Başak Cengiz'in bu cevabı ağlattı!
Giriş Tarihi: 13.11.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 15:46

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Başak Cengiz'in bu cevabı ağlattı!

Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice katledildi. Başak Cengiz'in son mesajı ise yürekleri deldi...

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Başak Cengiz’in bu cevabı ağlattı!

Son dakika: İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde korkunç bir cinayet işlendi. Mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice katledildi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Başak Cengiz’in bu cevabı ağlattı!

SON DAKİKA | BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ KAN DONDURMUŞTU

Dehşet anları çevredeki kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşanan korkunç olayın ardından canavar Can Göktuğ Boz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA: Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile öldürüldüğü dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı!

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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Başak Cengiz’in bu cevabı ağlattı!

KATİL CAN GÖKTUĞ BOZ YARIM SAAT KILIÇLA DOLAŞMIŞ

Dün ortaya çıkan yeri görüntülerde ise katil Can Göktuğ Boz'un, samuray kılıcıyla yarım saat sokakta dolaşıp evine gittiği tespit edildi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Başak Cengiz’in bu cevabı ağlattı!

Tüm Türkiye'nin ağladığı talihsiz genç mimarın cenazesi ise memleketi Ankara'da toprağa verildi. Cenaze töreninde ailesi, arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Başak Cengiz’in bu cevabı ağlattı!

SON DAKİKA | BAŞAK CENGİZ'İN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in komşusu Sevtap Acar ise talihsiz genç kız ile yaptıkları son konuşmaları gösterdi.

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