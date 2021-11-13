SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından yürek yakan açıklama
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Son dakika haberleri... İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla zanlı Can Göktuğ Boz tarafından katledilen Mimar Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak'tan yürekleri yakan sözler "Götürdüğümüz bohçasını bile göremedi"