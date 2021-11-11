SON DAKİKA: Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile öldürüldüğü dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı!
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Son dakika haberleri... İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'in Can Göktuğ Boz tarfından samuray kılıcı ile öldürüldüğü dehşet anlarına ait kan donduran görüntüler ortaya çıktı.
Can Göktuğ Boz'un kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan kılıçla saldırdığı, genç kadın tüm çabalarına rağmen kaçamadığı görülüyor. Çevredekiler de kadının yardımına geliyor ancak saldırganın elinde kılıç olması nedeniyle müdahalede bulunamıyor.