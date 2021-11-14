Başkan Erdoğan’ın konutunu gözetlerken yakalanmışlardı! Flaş detay ortaya çıktı

İSRAİL'DE DE GENİŞ YANKI BULDU

Güvenlik birimlerine sorguda verdikleri ifadede mesleki bilgilerini 'şoför' olarak bildiren Mody ve Natali O. çiftinin tutuklanması, İsrail'de de geniş yankı buldu. Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektikleri tespit edilen çiftin serbest bırakılması için devreye giren İsrail hükümeti, tutuklanan iki vatandaşının casus olduğuna yönelik iddiaları reddetti.

Tutuklanan İsrailli şüphelilerin, daha başka bir gizli bilgi ya da belgeye erişip erişmedikleri, yürütülen soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak.

Erdoğan’ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift tutuklandı

İsrailli çift gözaltına alındı