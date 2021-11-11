İsrailli çift gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay dün yaşandı. İddialara göre; İsrail uyruklu bir çift, Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümündeki pencerelerden fotoğraf çekti. Kendi aralarında konuşan çiftin, fotoğraflardan birinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü.

Kendi aralarında konuşan çiftin, Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektiklerini duyduğunu öne süren bir garson durumu hemen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine İsrail uyruklu N.O. ve M.O. gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen çiftin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.