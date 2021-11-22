Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırılacak. Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelerin de toplantının gündeminde olması beklenirken. Terörle mücadele, ekonomi ve koronavirüs de önemli maddeler olarak öne çıkıyor.
Edinilen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek. Ekonomideki son verilerin de değerlendirileceği toplantıda, masadaki bir diğer konu koronavirüsle mücadele. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
İŞTE BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK KABİNE TOPLANTISI VE MASADAKİ BAŞLIKLAR
Vatandaşların gözü bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de bir araya gelecek (Bakanlar Kurulu) Kabine toplantısında yoğun gündem değerlendirilecek.
BAŞARILI OPERASYONLAR: 2 hafta sonra bir araya gelecek olan Kabine Toplantısı'nda, son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği başarı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masadaki konular arasında bulunacak.
SEÇİM SÜRECİ VE SİSTEM KONUSUNDAKİ SPEKÜLASYONLAR
Önceki hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Başkan Erdoğan, 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.
F-35 PARALARININ İADESİ VE AMERİKA İLE TEMASLAR
Öte yandan alınan son dakika haberlerine göre geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.
FAİZ İNDİRİMİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRİLECEK
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da değerlendirilecek. Ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek.
Kabine toplantısında masada verginin kaldırılması gibi pek çok formülün olacağı da aktarıldı.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE VE TÜRKOVAC'TA SON DURUM
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdüren koronavirüs salgınına yönelik son durum da masada olacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.