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Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:21 Son Güncelleme: 22.11.2021 07:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor

SABAH İNTERNET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın toplanacak. Kabine toplantısında iç ve dış gündeme ilişkin önemli başlıklar masada olacak. Yıl sonu yaklaşırken devam eden asgari ücret gündeminin de masada olması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanların enflasyona ezdirilmemesi konusundaki açıklamalarının ardından talimatlandırılan ilgili bakanlıkların konuyla ilgili çalışmalara dair sunum yapması beklenirken kabine toplantısı ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırılacak. Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelerin de toplantının gündeminde olması beklenirken. Terörle mücadele, ekonomi ve koronavirüs de önemli maddeler olarak öne çıkıyor.

Edinilen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek. Ekonomideki son verilerin de değerlendirileceği toplantıda, masadaki bir diğer konu koronavirüsle mücadele. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

İŞTE BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK KABİNE TOPLANTISI VE MASADAKİ BAŞLIKLAR

Vatandaşların gözü bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de bir araya gelecek (Bakanlar Kurulu) Kabine toplantısında yoğun gündem değerlendirilecek.

BAŞARILI OPERASYONLAR: 2 hafta sonra bir araya gelecek olan Kabine Toplantısı'nda, son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği başarı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masadaki konular arasında bulunacak.

SEÇİM SÜRECİ VE SİSTEM KONUSUNDAKİ SPEKÜLASYONLAR

Önceki hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Başkan Erdoğan, 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.

F-35 PARALARININ İADESİ VE AMERİKA İLE TEMASLAR

Öte yandan alınan son dakika haberlerine göre geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.

FAİZ İNDİRİMİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRİLECEK

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da değerlendirilecek. Ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek.

Kabine toplantısında masada verginin kaldırılması gibi pek çok formülün olacağı da aktarıldı.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE VE TÜRKOVAC'TA SON DURUM

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdüren koronavirüs salgınına yönelik son durum da masada olacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor
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