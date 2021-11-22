Son dakika: Erzurum’da aynı fay üstünde bir deprem daha! AFAD’dan açıklama geldi...

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AFAD'ın son dakika paylaşımına göre; Erzurum ve çevresinde hissedilen ve büyük korkuya neden olan deprem Köprüköy merkezli olarak meydana geldi.

Deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti, zemine ise yakın sayılabilecek 6.90 KM derinlikte meydana geldi. Deprem sonrası Erzurum'da yaşayan birçok vatandaş sarsıntının yarattığı endişe ile sosyal medyadan paylaşımda bulundu.