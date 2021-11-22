Son dakika: Erzurum’da aynı fay üstünde bir deprem daha! AFAD’dan açıklama geldi...

Erzurum ve çevresinde çok şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan dakikalar içinde yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.7 büyüklüğünde, yerin 6.90 KM altında meydana geldiği bildirildi.
YİNE AYNI FAY!
AFAD'ın son dakika paylaşımına göre; Erzurum ve çevresinde hissedilen ve büyük korkuya neden olan deprem Köprüköy merkezli olarak meydana geldi.
Deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti, zemine ise yakın sayılabilecek 6.90 KM derinlikte meydana geldi. Deprem sonrası Erzurum'da yaşayan birçok vatandaş sarsıntının yarattığı endişe ile sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Erzurum'da geçtiğimiz günlerde 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş, depremin merkezi yine Köprüköy olarak saptanmıştı.
AFAD'ın deprem ile ilgili paylaşımı şöyle:
Büyüklük : 4.7 (Mw) Yer : Köprüköy (Erzurum) Tarih-Saat : 22.11.2021, 11:31:25 TSİ Enlem : 39.8161 N Boylam : 41.8485 E Derinlik : 6.90 km
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 22, 2021
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Köprüköy (Erzurum)
Tarih-Saat : 22.11.2021, 11:31:25 TSİ
Enlem : 39.8161 N
Boylam : 41.8485 E
Derinlik : 6.90 km
Detay : https://t.co/MdgW7KRwoM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DEPREM ANINDA YAŞANAN KORKU KAMERADA
Erzurum'da meydana gelen deprem sırasında yaşanan korku ve panik anları görüntülendi.
SON DAKİKA: Erzurum'da 4,7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı!