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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:37 Son Güncelleme: 22.11.2021 11:56

Son dakika: Erzurum'da aynı fay üstünde bir deprem daha! AFAD'dan açıklama geldi...

Son dakika: Erzurum’da aynı fay üstünde bir deprem daha! AFAD’dan açıklama geldi...

Son dakika haberine göre; Erzurum Köprüköy'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin detayları ile ilgili açıklama AFAD tarafından yapıldı. Paylaşılan bilgilere göre; deprem yerin 6.90 KM derinliğinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Erzurum'da aynı noktada 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Erzurum ve çevresinde çok şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan dakikalar içinde yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.7 büyüklüğünde, yerin 6.90 KM altında meydana geldiği bildirildi.

YİNE AYNI FAY!

AFAD'ın son dakika paylaşımına göre; Erzurum ve çevresinde hissedilen ve büyük korkuya neden olan deprem Köprüköy merkezli olarak meydana geldi.

Deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti, zemine ise yakın sayılabilecek 6.90 KM derinlikte meydana geldi. Deprem sonrası Erzurum'da yaşayan birçok vatandaş sarsıntının yarattığı endişe ile sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş, depremin merkezi yine Köprüköy olarak saptanmıştı.

AFAD'ın deprem ile ilgili paylaşımı şöyle:

Büyüklük : 4.7 (Mw) Yer : Köprüköy (Erzurum) Tarih-Saat : 22.11.2021, 11:31:25 TSİ Enlem : 39.8161 N Boylam : 41.8485 E Derinlik : 6.90 km

DEPREM ANINDA YAŞANAN KORKU KAMERADA

Erzurum'da meydana gelen deprem sırasında yaşanan korku ve panik anları görüntülendi.

SON DAKİKA: Erzurum'da 4,7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı!

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Son dakika: Erzurum'da aynı fay üstünde bir deprem daha! AFAD'dan açıklama geldi...
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