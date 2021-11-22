Video Yaşam SON DAKİKA: Erzurum'da 4,7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Erzurum'da 4,7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Erzurum'da 4,7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı!

22.11.2021 | 11:45

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Son dakika haberleri | Erzurum'da meydan gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan sarsıntı ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı.

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