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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA: Erzurum'da 4,7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! 22.11.2021 | 11:45
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Hesap ödemeyen müşteriyi sokak ortasında böyle dövdü | Video 22.11.2021 | 11:42
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Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı 22.11.2021 | 09:08
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Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti! O anlar kamerada | Video 22.11.2021 | 11:23
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Son dakika: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun boşandı 22.11.2021 | 11:15
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İstanbul Kartal'da trafikte 'ölüm oyunu' 22.11.2021 | 11:11
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Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki 'Saygı Nöbeti'ni pür dikkat izliyorlar | Video 22.11.2021 | 10:30
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"Kalp rahatsızlığı Covid-19 aşısı olmalarına engel değil" | Video 22.11.2021 | 10:29
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Düğün konvoyunda alt geçidi kapatıp drift atan magandalar kamerada | Video 22.11.2021 | 10:18
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Zeytinburnu’nda hırsızın 4 dakikada motosikleti çalma anı kamerada | Video 22.11.2021 | 09:33
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Bursa'da sokak ortasında kavgası kamerada | Video 22.11.2021 | 09:33
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Ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı | Video 22.11.2021 | 09:32
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İki kolunu mantı makinesine kaptıran Sevim Nur, protez kol istiyor | Video 22.11.2021 | 09:32
Son dakika haberleri | Erzurum'da meydan gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan sarsıntı ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı.