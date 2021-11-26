Başkan Erdoğan İzmir’de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de 99 tesisin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizde laf ola beri gele yok. Biz söz verdik mi verdik. Zamanında da deprem konutlarını teslim ettik.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı Altay ve Altınordu takımları birlikte kullanacak.

Afetlerin önüne geçemeyiz ama devlet olarak vatandaşımızın mağduriyetlerini ortadan kaldırma imkanına sahibiz.

Düşman İzmir'den denize döktüğümüzde milletçe bayram yaptık.

İzmir vatan topraklarına uzanan elleri kırma ve istikbalimizin önünü açmada tarihi öneme sahiptir.

CHP'nin iktidarda olduğu dönemde gecelik yüzde 7500 faizleri gördük. Bu ülke onların döneminde işsizliğin can yaktığı günleri yaşadı.