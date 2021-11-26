Başkan Erdoğan: "CHP'nin parti sözcüsü hala IMF ile el ele, kol kola geziyor, çünkü onlar IMF'nin dilinden anlar" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Gelişmekte olan ülkelere karşı kullanılan IMF reçetelerini devre dışı bıraktık. IMF'yi bu ülkeden biz çıkardık. CHP'nin parti sözcüsü IMF'le hala kol kola geziyor. 23 milyar Dolar IMF borcunu 2013'te ödedik ve gönderdik. Merkez Bankası'ndaki rezervi 27.5 milyar dolardan 127 milyar dolara çıkardık." diye konuştu. İşte ayrıntılar...