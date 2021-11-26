Başkan Erdoğan: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz! | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Yüksek faize halkımızı ve çiftçimizi ezdirmeyeceğiz diyen Erdoğan: "Mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler." ifadelerini kullandı.