Video Haber Başkan Erdoğan: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz! | Video
Başkan Erdoğan: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz! | Video

Başkan Erdoğan: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz! | Video

26.11.2021 | 19:00

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Yüksek faize halkımızı ve çiftçimizi ezdirmeyeceğiz diyen Erdoğan: "Mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler." ifadelerini kullandı.

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