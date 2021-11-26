SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltına alınan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş Kazan'daki Yayla Karakolu'na götürüldü.

Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine katılan askerlerde bu karakola getirildi. Darbeciler Akıncı Üssü'nün arka bölümünde yer alan Fethiye Köyü istikametine doğru kaçmıştı, köylüler tarafından ihbar edildiler. Jandarma tarafından yakalandılar.

Darbecilerden 3'ü tarla bakmaya geldiğini söyledi, Hakan Çiçek parasını aradığını söyledi. Harun Biniş de belgesel çekmeye geldiğini söyledi. Ama yanında hiçbir belgesel çekeceğine ilişkin doküman yok.

Yayla Karakolu'nda darbeci askerlerin yanı sıra sadece 5 sivil vardı, onlar da FETÖ'nün mahrem imamlarıydı. Mahrem imamların bir jandarma aracının arka bölümüne konulup karakola geldikleri anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.