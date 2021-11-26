FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi" | Video

Son dakika haberleri: Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, 15 Temmuz kalkışmasının 1 numaralı ismi Adil Öksüz’ün kaçışına ilişkin yeni bilgileri ilk kez A Haber ekranlarında açıkladı. FETÖ'cü Adil Öksüz'ün şüpheli tavırlarıyla dikkat çektiği belirtilirken, TEM yerine adliyeye sevk edildiği ifade edildi. FETÖ'cü Adil Öksüz ile ilgili hazırlanan evraklara mahrem imam olduğu yansıtılmadı. İşte detaylar...