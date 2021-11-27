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Giriş Tarihi: 27.11.2021 15:47 Son Güncelleme: 27.11.2021 15:55

Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! İki ülke arasında kritik anlaşmalar

AA
Başkan Erdoğan Türkmenistan’da! İki ülke arasında kritik anlaşmalar

Türkiye ve Türkmenistan arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından resmi törenle karşılandı.

Oğuzhan Köşkü'ndeki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Berdimuhamedov, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, resmi karşılama töreninin ardından görüşmelere geçti. İki lider, görüşmelerin sonunda anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı

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Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! İki ülke arasında kritik anlaşmalar
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