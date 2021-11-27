Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:39
03:46
Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar 27.11.2021 | 16:11
11:21
Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! İki ülke arasında kritik anlaşmalar 27.11.2021 | 15:51
02:40
Mehmet Barlas | Bahçeli-Erdoğan dayanışması 27.11.2021 | 14:50
01:42
Tarsus'ta 5 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonu kamerada 27.11.2021 | 13:25
19:05
20:25
44:23
Başkan Erdoğan: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz! | Video 26.11.2021 | 19:00
00:26
Kılıçdaroğlu ve Akşener’de İmamoğlu çatlağı | Video 26.11.2021 | 18:59
04:13
06:42
Yavuz Donat | Piyasa ekonomisi 26.11.2021 | 16:01
04:21
Mahmut Övür | Mandacıların asıl korkusu 26.11.2021 | 15:59
02:14
Mehmet Barlas | Kendimize güveniyoruz 26.11.2021 | 15:56
03:05
Haşmet Babaoğlu | Olan, İstanbul’a oldu! 26.11.2021 | 15:54
06:49
Başkan Erdoğan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış törenine katıldı 26.11.2021 | 15:43
02:36
Karamollaoğlu 28 Şubat generallerini savundu: "İçime sindiremiyorum" | Video 26.11.2021 | 15:37
01:12
31:51
02:16
Son Dakika: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan önemli enflasyon açıklaması! 26.11.2021 | 11:16
01:46
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı | Video 26.11.2021 | 08:53
Türkiye ve Türkmenistan arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi.