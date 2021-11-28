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Giriş Tarihi: 28.11.2021 11:15 Son Güncelleme: 28.11.2021 11:23

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya terörle mücadelede çağrısı

AA
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan dünyaya terörle mücadelede çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terörle mücadele ve uluslararası iş birliği konusunda önemli son dakika açıklamaları geldi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz.

Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır.

Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından canlı yayın;

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya terörle mücadelede çağrısı
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