Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya terörle mücadelede çağrısı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terörle mücadele ve uluslararası iş birliği konusunda önemli son dakika açıklamaları geldi. Erdoğan Ekonomik İşbirliğİ Teşkilatı konuşmasında terörle ayrım yapmaksızın ortak mücadele, KKTC'nin çözüm vizyonuna destek ve Afganistan'dan bölgemize göç yaşanması tehlikesine karşı Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması çağrılarını yaptı.