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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya terörle mücadelede çağrısı! 28.11.2021 | 11:36
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Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar 27.11.2021 | 16:11
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Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! İki ülke arasında kritik anlaşmalar 27.11.2021 | 15:51
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Mehmet Barlas | Bahçeli-Erdoğan dayanışması 27.11.2021 | 14:50
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Tarsus'ta 5 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonu kamerada 27.11.2021 | 13:25
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Yavuz Donat | Piyasa ekonomisi 26.11.2021 | 16:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terörle mücadele ve uluslararası iş birliği konusunda önemli son dakika açıklamaları geldi. Erdoğan Ekonomik İşbirliğİ Teşkilatı konuşmasında terörle ayrım yapmaksızın ortak mücadele, KKTC'nin çözüm vizyonuna destek ve Afganistan'dan bölgemize göç yaşanması tehlikesine karşı Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması çağrılarını yaptı.