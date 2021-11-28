Son dakika: Baykar’ın genç mühendisi Tarık Kesekçi’ye veda

Son dakika haberleri... Genç İHH'nın Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na katılmak için İstanbul'dan yola çıkan Kaan Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi yaptıkları kazanın ardından vefat etmişti.

BAYKAR mühendisine veda. Selçuk Bayraktar, cenaze töreninde Tarık Kesekçi'yi anlattı | Video

Baykar Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi son yolculuğuna uğurlanıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Kesekçi'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM KARDEŞİM"

Selçuk Bayraktar, daha önce paylaşımında Kesekçi için "Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3 Vakfı'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hakk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim.'' ifadelerini kullanmıştı.