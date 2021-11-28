Video Yaşam BAYKAR mühendisine veda. Selçuk Bayraktar, cenaze töreninde Tarık Kesekçi'yi anlattı | Video
BAYKAR mühendisine veda. Selçuk Bayraktar, cenaze töreninde Tarık Kesekçi'yi anlattı | Video

BAYKAR mühendisine veda. Selçuk Bayraktar, cenaze töreninde Tarık Kesekçi'yi anlattı | Video

28.11.2021 | 13:13

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Trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar mühendisi Tarık Kesekçi son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine katılan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Tarık Kesekçi’yi anlattı.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar mühendisi Tarık Kesekçi son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine katılan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Tarık Kesekçi'yi anlattı.

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