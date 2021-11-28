BAYKAR mühendisine veda. Selçuk Bayraktar, cenaze töreninde Tarık Kesekçi'yi anlattı | Video
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar mühendisi Tarık Kesekçi son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine katılan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Tarık Kesekçi’yi anlattı.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar mühendisi Tarık Kesekçi son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine katılan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Tarık Kesekçi'yi anlattı.