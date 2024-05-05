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Video Yaşam Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın 4 yavrusu oldu | Video
Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın 4 yavrusu oldu | Video

Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın 4 yavrusu oldu | Video

05.05.2024 | 15:38

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın bu yıl 4 yavrusu oldu. Yaren ile Nazlı’nın, 28 Nisan'da yumurtadan çıkan yavrularını, soğuktan ve yağmurdan korumak için gösterdiği çaba kameraya yansıdı.

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Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. 29 Şubat'ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren'den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi. Yaren ile Nazlı'nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu. Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi.

İLK YAVRU 28 NİSAN'DA YUMURTADAN ÇIKTI
Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölden tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 28 Nisan'da yumurtadan çıktı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş o anları sosyal medya hesabından 2 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "Hepimizin yakından tanıdığı Yaren Leylek ve eşi Nazlı'nın 2024 yılındaki 4 yumurtası birkaç gün önce çatladı ve içinden dünya güzeli 4 sağlıklı yavru çıktı. Yavruların ilk görüldüğü sabahın öncesinde, gün henüz ağarmamışken sevinçten havalara uçan görüntüler meğer yumurtadan ilk çıkan yavrunun ardından yaşanmış olmalıö ifadeleriyle paylaştı. Yuvadan canlı kaydedilen görüntülerde Yaren leyleğin kanat çırptığı ve zıpladığı, sabah ise yumurtalardan 4 yavrunun çıktığı görüldü.

Yuvalarında yavrularını büyüten Yaren leylek ile eşi Nazlı, onları soğuktan ve yağmurdan korumak için de büyük mücadele veriyor. Tüydeş, o anları da "Yaren leylek eşi Nazlı ile birlikte yavrularını korumak için saatlerce sağanak altında mücadele ediyor. Muhtemelen Leylek Nazlı sırasını bekliyor. Ama ortada devam eden bir yağmur var. İlk deneme başarısız oluyor. Ve Yaren bir süre daha yavruların üstünde yatıyor. Nazlı ikinci kez yer değiştirmek için girişimde bulunuyor ve ortaya böyle yürekleri ısıtan bir görüntü çıkıyorö sözleriyle paylaştı.

ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA
Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in anıtını yaptırıp, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.

CANLI YAYINLA YUVASI İZLENEBİLİYOR
Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, 'www.yarenleylek.com' sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

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