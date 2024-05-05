Minik Edanur’un ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 İBB çalışanı adliyeye sevk edildi | Video
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı 3 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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