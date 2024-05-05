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Video Yaşam Ankara’da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı kamerada | Video
Ankara’da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı kamerada | Video

Ankara’da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı kamerada | Video

05.05.2024 | 16:09

Ankara’nın Pursaklar İlçesi’nde bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay 3 Mayıs günü Pursaklar İlçesi'ndeki Merkez Taksi Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye bir şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle taksi durağına pompalı tüfekle birkaç kez ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölü veya yaralanma olmadı. Polis ekipleri saldırgan şahsı yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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